Microsoft заканчивает разработку ARM-версии Windows 10

Microsoft сообщила, что в настоящее время находится на последних стадиях тестирования мобильных ПК, разрабатываемых в партнёрстве с Qualcomm. Причём обе компании ведут переговоры с операторами в рамках второй половины процесса разработки, чтобы обеспечить связь и распространение таких ПК на базе Windows 10 и однокристальных систем Snapdragon.

«Сектор ПК и телефонов в течение десятилетий существовали в своего рода параллельных вселенных, и какие компании могут объединить эти миры лучше, чем Microsoft и Qualcomm?, — задал риторический вопрос Пит Бернард (Pete Bernard) из Microsoft во время встречи Qualcomm 4G/5G Summit в Гонконге. — Мы в Рэдмонде работаем с нашими партнёрами в Сан-Диего не покладая рук над этой задачей. В настоящее время мы ежедневно используем уже сотни таких устройств и довольно далеко продвинулись в процессе разработки».

Microsoft говорит, что эта инициатива призвана сделать ПК ещё более мобильными, а вице-президент Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon) называет её одним из наиболее захватывающих текущих проектов его компании помимо создания 5G-модемов. Ключевая трудность сейчас для ARM-базированных Windows-компьютеров — определиться с каналами продаж, о чём сейчас ведутся активные переговоры с операторами.

Microsoft собирается интегрировать в такие мобильные ПК нового поколения встроенные SIM-карты (технология eSIM) — это позволит просто активировать устройства, но потребует фундаментальных изменений в сетях сотовых операторов и предоставлении услуг, над чем тоже ведётся работа. Благо, Microsoft не единственная компания, которая собирается продвигать eSIM — например, Apple уже выпустила «умные» часы с такой технологией.

Пит Бернард также похвалился временем автономной работы ПК на базе ARM-чипов: «Могу рассказать один смешной анекдот: мы раздали эти устройства всем нашим директорам и лидерам внутри подразделения Windows, участвующим в разработке, и стали получать сообщения об ошибках, в которых говорится, что датчик ёмкости батареи не работает и показывает почти полный заряд после долгой работы. Оказалось, это не ошибка: просто устройства отличаются хорошей автономностью. Так что люди начинают привыкать к концепции владения мобильным компьютером, в котором не нужно постоянно думать о заряде аккумулятора и при этом который имеет встроенную поддержку LTE. Это действительно впечатляет даже наших собственных разработчиков».

Microsoft говорит, что устройства на базе Windows 10 и чипов Qualcomm от сторонних производителей будут в перспективе иметь различные форм-факторы, дизайн, ценовой диапазон и так далее. Многие компании рады внести что-то своё в концепцию таких мобильных компьютеров. В декабре 2016 года Microsoft говорила, что среди таких аппаратов будут 6-, 10- и 14-дюймовые решения, а в мае текущего года сообщила, что сотрудничает с ASUS, Lenovo и HP над созданием мобильных ПК на базе Snapdragon 835 и модема X16 LTE. Во время 4G/5G Summit исполнительный директор ASUS Джерри Шен (Jerry Shen) заявил, что его компания с удовольствием участвует в проекте создания всегда подключённых мобильных ПК.

Напомним, что ARM-версия Windows 10 позволит запускать «традиционные» x86-приложения без всяких оговорок, причём обещана близкая к аппаратному исполнению эмуляция. Любопытной особенностью ARM-компьютеров станет интеграция впервые для ПК концепции симбиоза мощных и упрощённых ядер big.LITTLE. Но, похоже, сентябрьская информация о дебюте таких решений до конца года оказалась неверной, и придётся ждать уже 2018 года.