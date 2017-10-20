Google анонсировала программу защиты пользователей

Google представила Advanced Protection Program — дополнительный слой безопасности для людей, которые подвержены особо высокому риску кибератак. Если подписаться на программу, то на ваш аккаунт будет наложен ряд обременительных ограничений, но зато он будет защищён куда серьёзнее, чем учётная запись с двухфакторной аутентификацией.

Для начала вам потребуется два аппаратных ключа безопасности — один должен работать по протоколу Bluetooth, второй по USB. После настройки системы Google позволит получать доступ к вашим аккаунтам Gmail и «Google Диска» лишь определённым приложениям — на данный момент в список входят только сервисы компании. Так злоумышленники не смогут следить за вами, похищать ваши данные и воздействовать на вас методами социальной инженерии. Также добавлены дополнительные меры защиты при восстановлении заблокированной учётной записи.

На данный момент Advanced Protection Program доступна только владельцам персональных аккаунтов Google. При этом вам не обязательно быть знаменитостью или политиком, чтобы подписаться на программу. Компания отмечает, что система предназначена для каждого, у кого есть та или иная причина беспокоиться о взломах.

Помимо прочего, Google обещает постоянно улучшать меры безопасности Advanced Protection Program. По сути, пользователи будут получать доступ к самым свежим системам защиты калифорнийского гиганта.