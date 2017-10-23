«Лаборатория Касперского» откроет доступ к исходному коду своих продуктов

«Лаборатория Касперского» анонсировала глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative), призванную подтвердить прозрачность деятельности компании.

Напомним, что в середине прошлого месяца Министерство внутренней безопасности США (DHS) запретило федеральным органам использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». В качестве причины названо то, что российский производитель антивирусов якобы сотрудничает со службами разведки и другими структурами РФ. Новая инициатива «Лаборатории Касперского» как раз и призвана опровергнуть подобные заявления

В рамках программы Global Transparency Initiative российская компания намерена предоставить исходный код своих продуктов, включая код обновлений ПО и антивирусные базы, для анализа независимым экспертам.

«Лаборатория Касперского никогда не считала доверие своих пользователей и партнёров чем-то само собой разумеющимся — именно поэтому на протяжении всех 20 лет своей истории компания придерживается принципов прозрачности ведения бизнеса и информационной открытости. И запускаемая инициатива — очередное тому подтверждение», — говорится в сообщении.

«Лаборатория Касперского» выделяет следующие пункты реализации стратегии Global Transparency Initiative:

независимый анализ исходного кода программных продуктов, баз данных и обновлений;

независимая оценка процесса безопасной разработки и стратегии по минимизации рисков в цепочке поставщиков и в программном обеспечении;

разработка дополнительных механизмов контроля процесса обработки данных — совместно с независимыми экспертами, которые смогут оценить соответствие принятых в компании практик заявленным требованиям.

Кроме того, будут открыты три Центра прозрачности в Азии, Европе и США с целью решения любых вопросов в сфере кибербезопасности совместно с клиентами, партнёрами и государственными органами. В этих центрах партнёры компании смогут получить информацию о программном коде «Лаборатории Касперского», обновлениях продуктов, антивирусных базах и пр.

Наконец, инициатива предусматривает увеличение размера вознаграждения в программе bug bounty до $100 тыс. долларов за обнаружение наиболее серьёзных уязвимостей в программном обеспечении «Лаборатории Касперского».