Microsoft выпустил бесплатный инструмент для проверки зараженных сайтов

Разработчики браузера Microsoft Edge выпустили бесплатный инструмент под названием Sonar, предназначенный для анализа кода веб-сайтов на предмет проблем с безопасностью. Исходный код Sonar опубликован на GitHub под открытой лицензией. Дальнейшим его развитием программисты Microsoft будут заниматься вместе с участниками проекта JS Foundation.

Sonar позволяет проводить проверку кода веб-сайтов на присутствие программных ошибок, проблем с производительностью, доступностью и безопасностью.

На данный момент Sonar доступен как утилита, запускаемая из командной строки, а также открытый онлайн-сервис, работающий поверх облака Azure и позволяющий сканировать любой публичный сайт.

Как указывается в описании Sonar, этот пакет позволяет производить тестовое исполнение всего кода веб-сайта, а не только статическую проверку. Кроме того, заявлен гибкий и современный набор правил, проведение параллельных тестов и интеграция с другими сервисами. В частности, он может работать вместе с aXe Core, AMP validator, snyk.io, SSL Labs и Cloudinary.