Компания Apple может отказаться от применения аппаратных компонентов Qualcomm в своих будущих смартфонах iPhone и планшетах iPad.

Apple и Qualcomm, напомним, сейчас находятся в состоянии судебной тяжбы. Конфликт разгорелся ещё в начале этого года, когда «яблочная» империя обвинила оппонента в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке микрочипов для смартфонов и мобильных телефонов. В ответ компания Qualcomm подала встречный иск к Apple, заявив, что производитель iPhone нарушил ранее достигнутые договорённости.

Идти на мировое соглашение стороны пока не собираются. В данной ситуации, как сообщает газета Wall Street Journal, Apple ищет замену чипам Qualcomm в своих мобильных устройствах, анонс которых состоится в 2018 году.

Речь идёт прежде всего о модемах Qualcomm, обеспечивающих работу в сотовых сетях. Альтернативой этим изделиям могут послужить чипы разработки и производства Intel. Впрочем, как уточняют осведомлённые лица, решение о полном отказе от продукции Qualcomm «яблочной» империей пока не принято.

Пока не ясно, как будут складываться дальнейшие отношения между Apple и Qualcomm. Недавно Qualcomm потребовала запретить производство и продажи iPhone в Китае. В этой связи отказ Apple от микрочипов оппонента выглядит вполне логичным шагом, призванным исключить возможные патентные претензии.