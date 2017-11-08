В Opera 49 появилась функция редактирования скриншотов прямо в браузере

Opera сегодня выпустила новую версию браузера Opera для компьютеров, в которой теперь есть функция редактирования скриншотов, интегрированные в интерфейс популярные мессенджеры и возможность просматривать видеоконтент с использованием VR-шлемов.

В этой стабильной версии Opera появился встроенный проигрыватель видео VR 360, который был представлен еще в версии для разработчиков, что сделало Opera первым десктопным браузером с поддержкой видеостриминга в формате 360 градусов. Обладатели HTC Vive, Oculus Rift и других устройств, совместимых с OpenVR, теперь могут просматривать постоянно увеличивающийся каталог контента в формате 360 градусов.

Новое меню настройки стартовой страницы позволяет еще быстрее сконфигурировать браузер, настроив темы оформления, блокировщик рекламы, закладки, опции боковой панели и многое другое. Кроме того, пользователь может легко переключаться между светлой и темной темой оформления.