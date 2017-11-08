Google Assistant поможет пользователям распознавать играющую музыку

Компания Google всё больше заботится о нуждах своих пользователей. Многим пришёлся по вкусу голосовой поиск, когда вместо того, чтобы набирать запрос, достаточно просто спросить систему об интересующей вас информации. Но теперь разработчики пошли дальше и обучили сервис Google Assistant распознавать те музыкальные произведения, которые играют поблизости с вами в комнате, в квартире, на улице или по радио.

Всё, что нужно — это сначала активировать Google Assistant, а после спросить «What song is this» или «What song is playing», после чего система обработает запрос. В результате пользователь получит название песни, исполнителя, её текст и, самое главное, — ссылки на YouTube, Google Play Music и Spotify, где её можно прослушать.

Возможность пассивного распознавания музыки уже существует в устройствах Pixel 2 и Pixel 2 XL, но местной системе требуется как минимум минута на распознание играющего трека. К тому же данное свойство работает исключительно с популярными песнями, которые и так у всех на слуху. Сервис, предложенный в рамках Google Assistant, в свою очередь, ориентирован на куда больший спектр музыкальных дорожек и доступен всем владельцам устройств, которые поддерживают данное приложение.

Сама программа Google Assistant уже доступна в рамках отдельного приложения, которое можно скачать из Google Play. Она позволяет управлять вашим телефоном с помощью голосовых команд: набрать необходимый номер, проверить погоду, отправлять SMS, проговаривая имя получателя и непосредственно текст сообщения, узнавать последнюю сводку новостей и «заказывать» музыку. Но чтобы пользоваться данным сервисом, вам необходимо убедиться, что ваше устройство поддерживает минимально-необходимую версию Google Search (начиная от v7.11) и использует операционную систему Android 6.0 или выше.

Справедливости ради, также заметим, что довольно похожая опция уже присутствует в стандартном голосовом поиске. Теперь это свойство добавили в общий набор опций Google Assistant, изменив интерфейс результата запроса и внедрив ссылки на сторонние ресурсы YouTube и Spotify, где песню можно не только скачать, но и послушать.