Обнаружена новая волна заражений компьютеров через Microsoft Word

Хакерская группировка Fancy Bear организовала фишинговую атаку с помощью программы Microsoft Word — популярного текстового редактора для компьютеров на операционной системе Windows. 

Эксперты утверждают, что злоумышленники нацелены на корпоративные сети США, Германии и Франции. Уязвимость обнаружена в механизме Dynamic Data Exchange, который обеспечивает синхронизацию разных программ между собой и работу гиперссылок между созданными в них документами. Эта система используется хакерами для того, чтобы заставить пользователей самостоятельно устанавливать вредоносные программы на свои устройства.

Для этого злоумышленники отправляют жертве письмо, в котором просят пользователя, например, обновить программное обеспечение. Если он соглашается, в систему компьютера встраиваются шпионские приложения X-Agent и Sedreco, ворующие личные данные жертв и отправляющие их в штаб киберпреступников.

Представители Microsoft заявили, что в компании известно об уязвимости в механизме Dynamic Data Exchange, но менять алгоритм его работы в обозримом будущем не планируют.

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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