Google позволит узнать время ожидания свободного места в ресторане

Теперь с помощью Google можно узнать, как долго вам придётся подождать, прежде чем в ресторане освободится столик. Нововведением можно воспользоваться через поиск, а также через «Google Карты». Вы сможете узнать время ожидания свободного места в любой час. Компания говорит, что функция работает почти в полумиллионе заведений по всему миру.

Чтобы воспользоваться нововведением, достаточно найти нужный ресторан в поиске Google или картографическом сервисе и открыть карточку предприятия. Появится блок Popular Times со специальным сравнительным графиком, в котором синие столбцы — это время ожидания. Можно нажать на любой столбец и узнать, сколько именно вам придётся простоять у входа — например, до 15 минут.

Также доступна общая информация о том, сколько времени люди проводят в ресторане в среднем и как долго нужно ждать в самые загруженные часы. Расчёты основаны на «анонимных исторических данных». Точно так же компания собирает данные о загруженности для других заведений вроде музеев и продуктовых магазинов.

Впервые возможность узнавать через Google об очередях в общественных заведениях появилась в 2015 году. В прошлом году функция начала работать и с барами.