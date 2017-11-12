Новая функция в Windows 10 позволит пользователям обмениваться файлами

Обмен файлами с использованием технологии Bluetooth уже долгое время существует в рамках стандартной опции для мобильных устройств, равно как и в рамках передачи файлов с ПК на телефон. Теперь же эта возможность доберётся и до компьютеров, использующих операционную систему Windows 10.

Данная функция называется Near Share и в данный момент она доступна в рамках бета-теста для инсайдеров. Остальные пользователи получат её уже в рамках полноценного выпуска обновления операционной системы.

Опция Near Share будет доступна через центр уведомлений и позволит людям отправлять друг другу небольшие файлы, фотографии и документы. Через всё тот же центр получатели будут видеть уведомления о том, что кто-то из присутствующих намерен отправить им тот или иной файл, и вольны принять или отказаться от передачи.

Вне всякого сомнения, это в первую очередь удобно для корпоративных собраний и лекций, когда участникам нужно быстро ознакомиться с той или иной документацией, и теперь можно просто раздать всё необходимое всем присутствующим.

Справедливости ради отметим, что подобная опция уже давно доступна в рамках продукции Apple (сервис AirDrop), и буквально на днях компания Google создала похожий сервис для Android, так что Microsoft здесь — последняя из трёх гигантов, а не первая, как было когда-то.

Помимо этого, в следующем обновлении Windows 10 планируется добавить возможность отключать звук в рамках браузера Edge, чтобы программа не надоедала назойливыми уведомлениями или внезапно включившимися видео, и включала громкость при соответствующих действиях пользователя, а не сама по себе — опять же, опция, которая уже существует в рамках браузера Google Chrome.