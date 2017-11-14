AnTuTu назвала 10 лучших смартфонов за октябрь

На сайте AnTuTu опубликовано несколько списков самых производительных гаджетов.

В десятке лучших смартфонов на Android на первом месте оказался OnePlus 5, который набрал 181 288 баллов. Следом за ним идет Nubia Z17S с 179 454 баллами, а тройку лидеров замыкает Nubia Z17 с показателем 177 304 «попугаев».

На четвертом месте находится Huawei Mate 10 (176 484 балла), на пятом — HTC U11, набравший 176 171 баллов. Шестое место занял Xiaomi Mi Mix 2, седьмое — Samsung Galaxy Note 8, далее по порядку разместились Xiaomi Mi6, Galaxy S8+ и Sony Xperia XZ Premium.

Общий список топ-10 флагманов возглавила новинка от Apple — iPhone 8 Plus. На втором и третьем местах разместились iPhone 8 и OnePlus 5. Далее все устройства разместились в том же порядке, что и в предыдущем списке.