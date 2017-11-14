Mozilla представила браузер Firefox 57, а также его версию для Android. Новый Firefox стал премьерой для движка следующего поколения Quantum. Также разработчики изменили дизайн браузера и поддержку расширений для него.

Quantum – маркетинговое название для движка, который в процессе разработки фигурировал как Electrolysis. Основной целью разработчиков было задействовать все последние наработки создателей процессоров, чтобы увеличить производительность. Сообщается, что Firefox 57 должен стать в два раза быстрее Firefox 52. В промежуточных версиях браузера Mozilla уже внедрила мультипроцессинг и аппаратное ускорение. Теперь браузер начал поддерживать аппаратное декодирование AMD VP9, что должно снизить потребление энергии.

Новая дизайн-система Firefox получила название Photon. Она выглядит более современной и меньше различается от платформы к платформе. Разработчики увеличили окно браузера для контента, в адресную панель встроили навигацию и поиск, а также подсказки из истории или поисковых запросов.

В настройках браузера появилась возможность использовать адресную панель и для поисковых запросов. Новая вкладка также теперь несет миниатюры наиболее посещаемых сайтов.

Firefox 57 пока еще поддерживает старые расширения, однако в следующих версиях браузер будет работать с только со стандартным WebExtension API.