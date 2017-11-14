Самой распространённой версией Android остаётся Marshmallow 6.0

Новейшая операционная система Oreo 8.0 не спешит завоёвывать рынок Android-устройств, о чём свидетельствует ежемесячная статистика.

Самой распространённой редакцией Android остаётся Marshmallow 6.0 с долей 30,9 %. Позиции этой ОС несколько ослабли: месяцем ранее она удерживала приблизительно 32,0 % рынка.

На второй строке находятся платформы семейства Lollipop (5.0 и 5.1), которые сообща удерживают 27,2 % рынка Android. В начале октября этот показатель равнялся 27,7 %. Замыкает тройку операционная система Nougat (редакции 7.0 и 7.1) с 20,6 % против 17,8 % месяцем ранее.

Приблизительно 13,8 % рынка Android приходится на операционную систему KitKat 4.4. Различные модификации Jelly Bean (версии 4.1.x, 4.2.x и 4.3) удерживают 6,2 % отрасли.

Ещё примерно по 0,5 % приходится на программные платформы Ice Cream Sandwich (4.0.3–4.0.4) и Gingerbread (2.3.3–2.3.7).

Что касается Oreo 8.0, то доля этой операционной системы за месяц увеличилась с 0,2 % до 0,3 %. Таким образом, производители пока не спешат переводить свои смартфоны на новую платформу, которая вышла в августе нынешнего года.