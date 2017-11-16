Google намерена внедрить новый дизайн для Google Maps

В ближайшем будущем компания Google намерена внедрить новый дизайн для своего сервиса Google Maps. В рамках обновления планируется добавить упрощённую навигацию по городу с подсветкой наиболее актуальных мест. Так, например, для водителей есть возможность сделать более подробную выборку по заправкам, а для путешественников — вывести перечень ближайших вокзалов.

Будет изменена цветовая схема, чтобы пользователи могли выбирать интересующие их кафе, кинотеатры, аптеки, церкви, разные статуи города, которые будут подсвечиваться соответствующими иконками соразмерно выбранному типу места.

Заведения, где можно разжиться едой и напитками, будут иметь оранжевую расцветку, в то время как магазины помечены синими, розовый выбран для клиник, больниц и аптек, бирюза — для мест проведения досуга, зелёный — для парков, аллей, прочих общественных мест под открытым небом, а голубой — для транспортных знаков. Кроме того, будут выделяться пробки, стройки и места аварий.

Обновление выйдет на всех устройствах, обладающих доступом к Google Maps, включая Google Earth, Google Assistant, Google Auto и сторонние ресурсы, использующие API самих карт, но точная дата выпуска свежей версии пока не оглашается. Пока что известно, что она станет доступной в течение нескольких недель.