Вышла новая версия браузера Vivaldi 1.13

В новой версии Vivaldi 1.13 улучшена работа с загрузкой файлов и повышена общая производительность. Также браузер Vivaldi представляет Панель окон, позволяющую удобно и просто управлять множеством вкладок. В данной панели все вкладки располагаются в виде «дерева» папок рядом с просматриваемым окном браузера. С помощью этой новой функции пользователи могут:
- Быстро просматривать все открытые вкладки.
- Перетаскивать вкладки, располагая их в удобном порядке.
- Группировать вкладки для экономии места.
- Размещать группы вкладок для одновременного просмотра в одном окне.
- Выгружать из памяти неиспользуемые вкладки и группы.
- Закреплять вкладки.
- Заглушать звук на выбранных вкладках.
На данный момент Панель окон работает только с одним окном. В ближайшем будущем её функциональность будет значительно расширена.
Новая версия Vivaldi также получила несколько важных улучшений, добавленных по предложению пользователей браузера. Следующие три запроса были самыми популярными в дискуссиях на форуме и поэтому были добавлены в браузер:
- Предупреждение о незавершённых загрузках при закрытии браузера.
- Возможность приостановки и возобновления загрузки.
- Отображение скорости загрузки в панели загрузок.
Ещё одно улучшение в версии Vivaldi 1.13 – полностью переписанный код обработки окон. Данные изменения были продиктованы технической необходимостью, а также позволили улучшить производительность браузера, что должно быть особенно заметно на слабых машинах.
Комментарии
Ого, вот это киллер-фичи!!!
А почему нельзя было просто переписать первоисточник: https://ru.vivaldi.net/archives/41144 ? Ведь при данной безграмотной компиляции даже смысл изменился. получилась очередная заметка ни о чём. И это - главный редактор. Пичалька...
Да в КВ уже лет 8 главреда нормального нет.
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