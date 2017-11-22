Вышла новая версия браузера Vivaldi 1.13

В новой версии Vivaldi 1.13 улучшена работа с загрузкой файлов и повышена общая производительность. Также браузер Vivaldi представляет Панель окон, позволяющую удобно и просто управлять множеством вкладок. В данной панели все вкладки располагаются в виде «дерева» папок рядом с просматриваемым окном браузера. С помощью этой новой функции пользователи могут:

  • Быстро просматривать все открытые вкладки.
  • Перетаскивать вкладки, располагая их в удобном порядке.
  • Группировать вкладки для экономии места.
  • Размещать группы вкладок для одновременного просмотра в одном окне.
  • Выгружать из памяти неиспользуемые вкладки и группы.
  • Закреплять вкладки.
  • Заглушать звук на выбранных вкладках.

На данный момент Панель окон работает только с одним окном. В ближайшем будущем её функциональность будет значительно расширена.



Новая версия Vivaldi также получила несколько важных улучшений, добавленных по предложению пользователей браузера. Следующие три запроса были самыми популярными в дискуссиях на форуме и поэтому были добавлены в браузер:

  • Предупреждение о незавершённых загрузках при закрытии браузера.
  • Возможность приостановки и возобновления загрузки.
  • Отображение скорости загрузки в панели загрузок.

Ещё одно улучшение в версии Vivaldi 1.13 – полностью переписанный код обработки окон. Данные изменения были продиктованы технической необходимостью, а также позволили улучшить производительность браузера, что должно быть особенно заметно на слабых машинах.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mental

mental

Ого, вот это киллер-фичи!!! 

Аватар пользователя Dim_MSQ

Dim_MSQ

А почему нельзя было просто переписать первоисточник: https://ru.vivaldi.net/archives/41144   ?  Ведь при данной безграмотной компиляции даже смысл изменился. получилась очередная заметка ни о чём. И это - главный редактор. Пичалька...

Аватар пользователя mental

mental

Да в КВ уже лет 8 главреда нормального нет. 

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