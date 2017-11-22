Вышла новая версия браузера Vivaldi 1.13

В новой версии Vivaldi 1.13 улучшена работа с загрузкой файлов и повышена общая производительность. Также браузер Vivaldi представляет Панель окон, позволяющую удобно и просто управлять множеством вкладок. В данной панели все вкладки располагаются в виде «дерева» папок рядом с просматриваемым окном браузера. С помощью этой новой функции пользователи могут:

Быстро просматривать все открытые вкладки.

Перетаскивать вкладки, располагая их в удобном порядке.

Группировать вкладки для экономии места.

Размещать группы вкладок для одновременного просмотра в одном окне.

Выгружать из памяти неиспользуемые вкладки и группы.

Закреплять вкладки.

Заглушать звук на выбранных вкладках.

На данный момент Панель окон работает только с одним окном. В ближайшем будущем её функциональность будет значительно расширена.





Новая версия Vivaldi также получила несколько важных улучшений, добавленных по предложению пользователей браузера. Следующие три запроса были самыми популярными в дискуссиях на форуме и поэтому были добавлены в браузер:

Предупреждение о незавершённых загрузках при закрытии браузера.

Возможность приостановки и возобновления загрузки.

Отображение скорости загрузки в панели загрузок.

Ещё одно улучшение в версии Vivaldi 1.13 – полностью переписанный код обработки окон. Данные изменения были продиктованы технической необходимостью, а также позволили улучшить производительность браузера, что должно быть особенно заметно на слабых машинах.