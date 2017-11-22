Из-за ошибки в ПО основная система защиты Windows 10 уязвима к атакам

Когда операционная система Windows 10 ещё только готовилась к релизу, компания Microsoft, призывая пользователей отказаться от Windows 7, делала упор на то, что новый продукт стоит использовать прежде всего из-за сильной системы защиты ForceASLR, направленного на атаки, которые взаимодействуют со структурами данных.

Сама система защиты ForceASLR использует технологию рандомизации размещения адресного пространства (ASLR), которая заключается в том, что задаёт случайное размещение адресов структур данных. Благодаря системе принудительного размещения адресных пространств, она распространяется не только на программы, которые разработаны с учётом поддержки этой технологии, как то было раньше, но для всех, даже если программы по умолчанию её не поддерживали.

Проблема в том, что данная система выполняет только половину от своих заявленных свойств. С одной стороны, при первом запуске программы последней действительно присваивается случайный адрес в памяти. Но при дальнейших запусках этот адрес уже не меняется, и в итоге отследить его становится значительно проще.

Сама возможность принудительно задать случайное размещения адресов для всех программ была введена ещё в Windows 8, и уже тогда появилась эта ошибка. Как выяснилось теперь, на момент выпуска Windows 10, несмотря на все заверения и гарантии разработчиков, её так и не исправили.

Что ещё забавнее, если использовать ту же технологию, включив её через набор средств Microsoft EMET, в рамках операционной системы Windows 7, всё работает именно так, как планировалось изначально: адреса для программ присваиваются случайно при каждом перезапуске ПК, в то время как в более поздних системах таких результатов достичь так и не удалось.

Прямого решения этой проблемы для Windows 10 на момент написания новости не существует, равно как и пока что нет комментариев от Microsoft касательно данного факта.