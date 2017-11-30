«Яндекс» интегрировал «Алису» в свой браузер для мобильных устройств

«Яндекс» интегрировал голосовую помощницу «Алиса» в свой браузер для мобильных устройств — смартфонов и планшетов под управлением операционных систем Android и iOS.

Интеллектуальный ассистент «Алиса» на основе нейронной сети был представлен в октябре. В «Яндексе» заявляют, что «Алиса» — первый в мире голосовой помощник, который умеет импровизировать в разговоре, не ограничиваясь набором заранее заданных реплик.

В составе браузера «Алиса» помогает в решении повседневных задач. Она ускоряет поиск той или иной информации в Интернете, даёт ответы на интересующие пользователя вопросы, выдаёт актуальные новости и пр. Кроме того, помощница не растеряется, если с ней просто заговорить на отвлечённую тему.

Отмечается также, что «Алиса» научилась играть в игры. Уже сейчас этот смарт-ассистент освоил такие игры, как «Угадай песню», «Слова», «Верю — не верю», «Города», «Этот день в истории» и некоторые другие.

Загрузить «Яндекс.Браузер» для мобильных устройств можно отсюда. В скором времени «Алиса» также поселится в браузере «Яндекса» для персональных компьютеров. Помощник по-прежнему доступен в поисковом приложении «Яндекс» и в программе для Windows.