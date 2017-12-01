Браузер Microsoft Edge вышел на iPhone, iPad и Android

Компания Microsoft официально объявила о выпуске финальных коммерческих версий своего браузера Microsoft Edge для мобильных устройств под управлением операционных систем Apple iOS и Google Android. Впервые беза-версии соответствующих приложений были представлены компанией в начале октября 2017 г.

По аналогии с хорошо известной версией Microsoft Edge для настольных ПК, мобильные версии браузера обеспечивают общий доступ к закладкам и истории просмотра, распределенное на разных устройствах совместное использование паролей, а также голосовой поиск и приватный режим. Браузер обеспечивает бесшовный доступ просмотр интернет-страницы, открытой на смартфоне, можно продолжить на ПК или на другом устройстве на этом же аккаунте.

В Microsoft отдельно отмечают, что ряд функций в новой версии Microsoft Edge реализован на основании пользовательских запросов. К ним, в частности, относится опция «Роуминг-пароли» (Roaming Passwords), позволяющая сохранить новый пароль на смартфоне и далее использовать его в настольной версии браузера, а также популярное оформление «Темная тема» (Dark Theme), которая также доступна в мобильной версии браузера.

Выпуск мобильных версий браузера Edge является одной из ключевых составляющих новой мобильной стратегии компании. После отказа Microsoft от продвижения на рынке собственных смартфонов, продвижение «фирменных» технологий компании – таких как голосовой помощник Cortana или браузер Edge на пользовательские рынки iOS и Android должно помочь пользователям Windows 10, по замыслу, облегчить совместное использование смартфонов и настольных ПК.

На момент официального анонса мобильная версия Microsoft Edge была представлена ограниченным списком языковой поддержки в ограниченном числе стран.

Так, Microsoft Edge для iOS доступен на английском (США, Великобритания), упрощенном китайском (Китай) и французском (Франция) языках. Microsoft Edge для Android, в свою очередь, доступен на английском (США, Великобритания, Индия, Канада, Австралия), французском (Франция, Канада) и упрощенном китайском (Китай).