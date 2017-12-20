Microsoft запретила устанавливать Google Chrome‍

Корпорация Microsoft удалила установщик Google Chrome из собственного магазина приложений. Таким образом пользователи Windows 10 S не смогут пользоваться браузером.

В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»: «Мы удалили Google Chrome Installer из Microsoft Store, так как приложение нарушает политику нашего магазина». В Google отказались комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что приложение, именуемое установщиком Chrome, являлся просто ссылкой на скачивание, которая открывается в стандартном браузере.