Microsoft запретила устанавливать Google Chrome‍

Корпорация Microsoft удалила установщик Google Chrome из собственного магазина приложений. Таким образом пользователи Windows 10 S не смогут пользоваться браузером.

В корпорации не назвали конкретную причину произошедшего и лишь отметили, что приложение должно быть «уникальным и отличительным»: «Мы удалили Google Chrome Installer из Microsoft Store, так как приложение нарушает политику нашего магазина». В Google отказались комментировать ситуацию.

Стоит отметить, что приложение, именуемое установщиком Chrome, являлся просто ссылкой на скачивание, которая открывается в стандартном браузере.

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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