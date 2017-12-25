В браузере Opera появится защита от майнеров на веб-сайтах

Криптовалюты стали одной из самых обсуждаемых тем в IT-сегменте в 2017 году. И пока одни создают майнинговые фермы, другие пытаются добывать криптоденьги за чужой счёт, в частности, с помощью специальных модулей, встроенных в веб-сайты. Как раз для блокировки такой функциональности и предназначен новый инструмент под названием NoCoin, который появится в браузере Opera 50.

Разработчики Opera отмечают, что майнеры в веб-сайтах могут провоцировать резкую загрузку процессора, что, в свою очередь, приводит к повышению скорости вращения вентиляторов в системе охлаждения и быстрому расходу заряда батареи (если речь идёт о ноутбуке, который не подключен к электрической сети).

Инструмент NoCoin интегрирован с блокировщиком рекламы Opera. В настоящее время новая функция доступна в версии Release Candidate браузера Opera 50, загрузить которую можно отсюда.

Среди других важных изменений в Opera 50 можно выделить возможность сохранения веб-страниц в качестве PDF-файлов, дополнительные улучшения для экранов высокого разрешения на платформе Windows, а также поддержку операционной системы Apple macOS X High Sierra 10.13.

О сроках выхода финальной версии Opera 50 пока ничего не сообщается, но можно предположить, что произойдёт это уже в ближайшее время.