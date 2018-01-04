Вышла версия браузера Opera 50 для ПК

Opera 50 стала первым крупным браузером, пользователи которого смогут не опасаться подобных атак, благодаря новому механизму защиты от майнинга криптовалют. Всего одним кликом пользователь может обезопасить себя от любой возможности стать жертвой криптоджекинга.

Все, что необходимо сделать пользователю, — это открыть браузер и активировать встроенный блокировщик рекламы в настройках, после чего защита от майнинга включится автоматически. Те же, кто предпочитает видеть рекламу, но при этом хочет оставаться защищенным от криптоджекинга, могут отдельно активировать новую функцию в настройках, кликнув No Coin.

Новая функция Opera блокирует скрипты, которые веб-сайты запускают на пользовательских устройствах с целью майнинга криптовалют. Для этого Opera использует регулярно обновляющийся список скриптов NoCoin.

В Opera 50 также появилось несколько других нововведений, в том числе поддержка Chromecast, благодаря чему пользователи могут стримить контент со своего десктопного компьютера прямо на ТВ-экран. Также теперь браузер поддерживает VR360 для Oculus.