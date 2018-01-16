Microsoft закрывает возможность бесплатного перехода с Windows 8.1 на 10

Отныне Windows 8.1 больше не будет получать никаких значимых улучшений или исправлений ошибок — лишь заплатки против уязвимостей, которые будут выходить ещё пять лет, до 2023 года.

С точки зрения Microsoft, пользователи должны были уже перейти на Windows 10, более современную платформу, получающую исправления, заплатки и периодические пакеты обновлений. Для этого компания дала довольно продолжительное окно в один год, позволяющее бесплатно перейти на актуальную ОС.

Тем не менее, данные NetMarketshare показывают, что до 7 % пользователей отказались обновиться или просто забыли это сделать. Кстати, до сих пор самой популярной ОС в портфеле Microsoft выступает Windows 7, которая, судя по тем же данным, установлена на 45 % всех ПК.

По сути, Windows 10 является работой над ошибками Windows 8, так что вряд ли есть существенные поводы оставаться на старой ОС. Сейчас существует последний шанс обновиться бесплатно (если Microsoft снова не продлит действие программы). Когда Microsoft называла окончательную дату бесплатных обновлений, она добавила лазейку для людей, использующих специальные возможности вроде экранного диктора или клавиатуры Брайля, дав им чуть больше времени.

Лазейка удобна тем, что работает на любой системе: если пользователь когда-либо запускал экранного диктора или голосовой ввод текста, он может указать, что воспользовался специальными функциями — Microsoft детально не проверяет. Изначально компания предупреждала, что возможность будет действовать до 31 декабря 2017 года, но потом продлила её до 16 января.

Для тех, кто пропустит по каким-то причинам и этот срок, есть надежда, что Microsoft, желающая минимизировать фрагментацию своих ОС, предложит какой-нибудь иной способ. Так или иначе, сейчас бесплатно обновиться можно, перейдя на сайт специальных возможностей Microsoft и проследовав инструкциям (нужно нажать большую кнопку «обновить сейчас»).