Microsoft оптимизирует время установки следующего обновления Windows 10

Microsoft планирует улучшить систему, благодаря чему установка следующего обновления, которое должно выйти в апреле, отнимет гораздо меньше времени.

Процесс установки обновлений Windows 10 разбит на онлайн- и офлайн-этап. Во время первого компьютером можно свободно пользоваться, а во время второго, который начинается после перезагрузки, весь экран занимает полоса установки.

По подсчётам Microsoft, офлайн-этап установки Creators Update около года назад длился в среднем 82 минуты. В случае с осенним обновлением Fall Creators Update на это уходила уже 51 минута. Офлайн-этап установки следующего обновления, которое ещё даже не получило официального названия, займёт всего 30 минут.

Значительная часть работы будет перенесена на онлайн-этап. Процесс обновления, по сути, представляет собой видоизменённый процесс установки Windows. На компьютере развёртывается новая копия операционной системы, а затем в неё переносится пользовательский контент вроде программ и настроек.

Год назад всё это проходило в офлайн-режиме — в онлайн-режиме лишь осуществлялась загрузка данных и проверка их целостности. С выходом следующего обновления распаковка новой версии операционной системы и подготовка пользовательских данных к переносу будет происходить на онлайн-этапе.

Непосредственно перенос данных будет проходить на офлайн-этапе — как и установка драйверов и выполнение других важных задач. Тем не менее, время, которое этот этап будет занимать, существенно сократится. Из-за этого онлайн-этап теперь будет длиться дольше, но все действия будут осуществляться в фоновом режиме, то есть незаметно для пользователя.