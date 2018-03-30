В Microsoft Excel можно будет получать данные о компаниях и местах с помощью ИИ

Microsoft добавит в бета-версию Excel новые типы данных на базе искусственного интеллекта — «Акции» и «География». Пользователь сможет упомянуть название компании или места, и программа предоставит обширную информацию из базы знаний Microsoft Knowledge Graph.

Например, можно будет создать список городов, нажать на кнопку «География» и получить об указанных местах все данные, которые есть у Microsoft — без необходимости переключаться между приложениями. Будет возможность использовать нововведение для получения как базовой, так и более подробной информации — о местности, населении, среднем доходе и так далее.

Похожим образом Google использует возможности искусственного интеллекта в пакете приложений G Suite. В Excel ИИ позволит ускорить разбор введённой пользователями информации и снизить её двусмысленность. К примеру, если в список городов добавить Портленд, то в зависимости от контекста программа выберет населённый пункт или в штате Мэн, или в штате Орегон. В крайнем случае Excel спросит, какой город пользователь имел в виду.

Чтобы получить данные о чём-либо из Microsoft Knowledge Graph, пользователь должен будет ввести номер ячейки, добавить точку и выбрать атрибут из выпадающего списка — как при выборе функции. Также появится возможность ссылаться на эти атрибуты в фильтрах, диаграммах и сводных таблицах. Более того, можно будет использовать функцию обновления для получения самых свежих данных, что особенно важно при работе с акциями компаний.

Нововведение станет доступно в этом месяце только подписчикам Office Insider Program и только на английском языке. Позже оно доберётся до всех пользователей Excel.