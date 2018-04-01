Операционная система Windows 10 получит функцию Screen Clipping, которая позволит делать произвольные скриншоты. Новшество было замечено в тестовой сборке Redstone 5.

Screen Clipping представляет собой улучшенную версию стандартного инструмента Snipping Tool, который также предназначен для создания скриншотов, но не слишком популярен из-за отсутствия поддержки горячих клавиш и автосохранения (снимки нужно сохранять вручную).

Предполагается, что Snipping Tool будет лишена этих недостатков, а в добавок к этому порадует поддержкой нескольких мониторов. В частности, пользователи смогут выбирать какой экран нужно захватить – левый, правый или все.

Финальная версия Windows 10 Redstone 5 выйдет в сентябре или октябре 2018 года.