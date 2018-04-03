Google начнёт блокировать расширения для майнинга криптовалют в магазине Chrome

Google сообщила, что начнёт блокировать любые расширения в цифровом магазине Chrome, которые содержат скрипты для майнинга криптовалют. Подача заявок на регистрацию таких расширений запрещена уже сейчас, а существующие надстройки будут удалены из магазина в конце июля.

В марте компания заявила, что в июне станет блокировать связанную с криптовалютами рекламу. В феврале так же поступила Facebook, а за ней в марте подтянулась и Twitter.

Тем не менее, запрета одной рекламы Google мало. До недавнего времени в цифровой магазин можно было загружать расширения со скриптами для майнинга при удовлетворении двух требований: добыча криптовалют должна была быть основным предназначением плагина, а пользователь должен был быть об этом информирован.

Теперь Google решила полностью запретить расширения для майнинга, поскольку за последние несколько месяцев число надстроек, которые добывают криптовалюты без ведома пользователя, резко возросло. 90 % всех расширений, которые разработчики пытались загрузить в магазин, были отклонены из-за несоответствия требованиям.

На расширения, предлагающие доступ к другим блокчейн-функциям, запрет не распространяется. Google не устраивают лишь те плагины, которые добывают через браузер криптовалюты и, таким образом, сильно нагружают процессор компьютера. Так компания хочет убедиться, «что пользователи Chrome могут и дальше получать преимущества расширений, не подвергая себя скрытым рискам».