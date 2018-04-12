Microsoft задерживает выход обновления для Windows 10

Компания Microsoft сообщала, что 10 апреля будет выпущено крупное обновление для Windows 10, знакомое под названием «Версия 1803». Как и с Fall Creators Update, обновление должно было начаться во вторник, однако этого не произошло.

Как сообщает ресурс Windows Central, на выходных Microsoft обнаружила серьезную ошибку, из-за чего и задержала выпуск обновления.

У Microsoft есть внутренние критерии, которым должна соответствовать претендующая на стабильную сборка до того, как она выйдет в публичное тестирование.