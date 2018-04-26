Google выпустила мобильное приложение для ведения задач

Google выпустила приложение для работы с задачами Google Tasks для iPhone и Android. Об этом сообщается в официальном в блоге компании.

Приложение дает возможность создавать задачи и подзадачи, а также создавать напоминания для отдельных дат и добавлять к ним заметки. Задачи можно систематизировать по дате или приоритету, меняя их местами в списке.

Google Tasks можно интегрировать с обновленным Gmail. Пользователи могут перетащить письмо в раздел «Задачи», чтобы создать задачу.

Стоит отметить, что приложения поддерживают русский язык.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Хорошая приблуда. С ней не забудешь налоги заплатить. :)

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