В приложениях Google Play появился новый Android-троян

«Доктор Веб» сообщает о том, что в магазине Google Play в некоторых играх и приложениях появилась вредоносная программа Android.RemoteCode.152.origin.

После первого запуска зараженного приложения троян начинает работу через определённые интервалы времени и самостоятельно активируется после каждой перезагрузки мобильного устройства.

Для работы вируса не нужно, чтобы владелец смартфона или планшета постоянно использовал изначально заражённую программу.

По словам «Доктора Веб», от трояна могли пострадать миллионы пользователей.