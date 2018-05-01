Вышел Office 2019 Preview для корпоративных клиентов

Компания Microsoft представила Office 2019 Preview для коммерческих клиентов, который включает в себя приложения Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Project, Visio и OneNote для Windows 10.

Среди новых функций Office 2019 — поддержка рукописного ввода во всех приложениях. Речь идёт о беспроводных чехлах для цифрового пера, поддержке эффектов наклона и силы давления. В Excel теперь есть более мощные средства анализа данных вроде новых формул, диаграмм и интеграции Power BI. В PowerPoint появились сложные функции для презентаций: Morph и Zoom.

В Office 2019 добавлен ряд новшеств, которые упрощают управление IT-инфраструктурой.