Разработчики крупнейших ОС выпустили обновления против уязвимости

Apple, Microsoft и ряд производителей разных дистрибутивов Linux выпустили исправления для уязвимости, которая позволяет получать доступ к памяти ядра. Проблема возникла по вине Intel.

Уязвимость CVE-2018-8897 связана с тем, каким образом разработчики ОС реализовали механизм отладки для процессоров архитектуры Intel x86-64, а конкретнее — инструкций MOV SS и POP SS.

Уязвимость затронула Apple macOS, Microsoft Windows, ядро Linux, FreeBSD и DragonFly BSD Project. Доподлинно известно, что эта уязвимость затронула дистрибутивы Red Hat, Ubuntu, SUSE Linux, а также гипервизор Xen и систему виртуализации VMWare.