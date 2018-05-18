Из браузера Chrome исчезнут значки безопасности соединения на HTTPS-сайтах

В новой версии браузера Google Chrome разработчики хотят постоянно защищать пользователей при переходе на сайты формата HTTPS. Об этом сообщает пресс-служба компании в официальном блоге.

Браузер теперь не будет отображать индикатор «Защищено», когда безопасный сайт, использующий протокол HTTPS, загружается в браузере. Изначально компания представила данный индикатор с целью предупреждения о потенциальных проблемах безопасности и стимулирования разработчиков для перевода своих проектов на HTTPS.

Сейчас Google полагает, что необходимости в данном индикаторе уже нет, так как многие веб-сайты уже используют HTTPS.