Google выпустила браузер Chrome 67

Google выпустила обновление браузера Chrome 67.0.3396.62, которое содержит массу исправлений, а также содержит существенные улучшения.

В новой версии браузера функция изоляции сайтов (Site Isolation) будет доступна большему количеству пользователей. Она призвана улучшить безопасность Chrome и помогает снизить риски, создаваемые нашумевшей аппаратной уязвимостью современных процессов — Spectre.

Также появилась поддержка свежего стандарта WebXR, созданного с прицелом на веб-базированные приложения дополненной и виртуальной реальности. С помощью новых API WebXR разработчики могут создавать VR-приложения для мобильных устройств, шлемов Windows Mixed Reality, гарнитур Daydream, HTC Vive, Oculus Rift и так далее.

Ознакомиться со всеми изменениями и улучшениями можно на официальной странице. Обновление будет распространено среди всех пользователей Chrome в ближайшие дни.