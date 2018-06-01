В приложении Google для Android-устройств нашли необычный баг, позволяющий прочитать последнее SMS-сообщение в телефоне. Об этом рассказал пользователь Reddit под ником Krizastro.

Владелец смартфона Google Pixel 2 XL заявил, что каждый раз при вводе в поисковую строку запроса «the1975..com» в результатах он видит последние текстовые сообщения на его смартфоне.

Судя по всему, эти запросы каким-то образом запускают функцию показа текстовых сообщений, которая доступна в приложении Google. О