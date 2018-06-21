Обнаружен новый Android-троян, который крадет данные с помощью бота в Telegram

ESET открыла новый Android-троян HeroRat, который управляет зараженными устройствами и крадет данные с помощью бота в Telegram.

HeroRat – RAT-троян (Remote Administration Tool) для удаленного управления скомпрометированными устройствами. Авторы предлагают его в аренду по модели Malware-as-a-Service (вредоносное ПО в качестве услуги). Доступны три комплектации (бронзовая, серебряная и золотая), которые различаются набором функций и ценой – 25, 50 и 100 долларов соответственно. Исходный код вредоносной программы продается за 650 долларов. Предусмотрен видеоканал техподдержки.

HeroRat ищет жертв через неофициальные магазины Android-приложений, социальные сети и мессенджеры. Атакующие маскируют троян под приложения, обещающие биткоины в подарок, бесплатный мобильный интернет или накрутку подписчиков в соцсетях. В Google Play данной угрозы не обнаружено. Большинство заражений зафиксировано в Иране.

Когда пользователь установит и запустит вредоносное приложение, на экране появится всплывающее окно. В нем сообщается, что программа не может работать на устройстве и будет удалена. В ESET наблюдали образцы с сообщениями на английском и персидском языках (в зависимости от языковых настроек). После «удаления» иконка приложения исчезнет, а троян продолжит работу скрытно от пользователя.

Операторы HeroRat управляют зараженными устройствами через Telegram с помощью бота. Троян позволяет перехватывать и отправлять сообщения, красть контакты, совершать вызовы, записывать аудио, делать скриншоты, определять местоположение устройства и менять настройки. Для управления функциями предусмотрены интерактивные кнопки в интерфейсе Telegram-бота – пользователь получает набор инструментов в соответствии с выбранной комплектацией.

Передача команд и кража данных с зараженных устройств реализована в рамках протокола Telegram – эта мера позволяет противодействовать обнаружению трояна.