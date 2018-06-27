Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox (61) с несколькими новыми функциями.

В Firefox появилась предварительная загрузка вкладок: когда пользователь наводит курсор на вкладку, она начинает прорисовываться в фоновом режиме. После клика мышкой переход на новую вкладку происходит быстрее, потому что прорисовка началась раньше.

Второе нововведение связанно со списком отображения. Когда на экране отображается содержимое веб-страницы, Firefox собирает сложные элементы, такие как поля, фон, текст и пр., и сортирует их в соответствии с правилами CSS. Когда пользователь прокручивает экран, или нажимает на ссылку, список элементов обновляется и это влияет на производительность.

Разработчики FireFox оптимизировали работу списка отображения, теперь он не формируется заново каждый раз, а сохраняется, с добавлением новых элементов.

В Firefox появится ещё один интересный инструмент для разработчиков под названием Accessibility Tool Inspector. С его помощью авторы сайтов смогут рассмотреть, как веб-страницы будут выглядеть для людей с проблемами зрения. Инструмент отключен по умолчанию, так как он значительно влияет на производительность, но его несложно открыть через специальное меню.