Opera представляет встроенный криптовалютный кошелек

Opera стала первым в мире браузером, внедрившим поддержку криптовалюты и функционала сети Ethereum.

Компания заявила, что новая частная бета-версия браузера Web 3.0 для Android “сочетает в себе простой в использовании криптокошелек с поддержкой децентрализованных приложений Ethereum”.

Разработчик Крис Хамель (Chris Hamel), представляя браузер, написал в блоге, что он обеспечит не только возможность совершения криптовалютных транзакций и доступ к Dapp, но и поддержку их разработчиков.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Шарман!

А все знают, что MS прекратила принимать криптовалюту?

cheeky

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