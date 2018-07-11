Opera представляет встроенный криптовалютный кошелек

Opera стала первым в мире браузером, внедрившим поддержку криптовалюты и функционала сети Ethereum.

Компания заявила, что новая частная бета-версия браузера Web 3.0 для Android “сочетает в себе простой в использовании криптокошелек с поддержкой децентрализованных приложений Ethereum”.

Разработчик Крис Хамель (Chris Hamel), представляя браузер, написал в блоге, что он обеспечит не только возможность совершения криптовалютных транзакций и доступ к Dapp, но и поддержку их разработчиков.