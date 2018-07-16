В 2019 году Windows 10 перестанет получать важные обновления

Microsoft объявила о планах прекратить распространение ежемесячных дельта-обновлений (Delta Update) Windows 10, начиная с 12 февраля 2019 года. Вместо этого компания будет использовать исключительно экспресс-обновления (Express Update).



Софтверный гигант ещё в 2016 году ввёл накопительные обновления для своей операционной системы с целью «уменьшения фрагментации экосистемы и упрощения обновления для администраторов и конечных пользователей». Однако, как показала практика, у них было два существенных недостатка. Во-первых, отсутствие выбора компонентов установки, а во-вторых, постоянно растущий размер обновлений, который зачастую достигал более 1 ГБ.



В 2017 году компания частично решила проблему с размером, представив дифференциацию пакетов обновлений:

Full Update — крупное обновление, включающее все компоненты и файлы, добавленные в последних накопительных пакетах.

— крупное обновление, включающее все компоненты и файлы, добавленные в последних накопительных пакетах. Delta Update содержат только изменения по сравнению с предыдущим накопительным пакетом, поэтому они существенно меньше в размерах.

содержат только изменения по сравнению с предыдущим накопительным пакетом, поэтому они существенно меньше в размерах. Express Update — загружается только то, что необходимо для каждого компонента из пакета Full Update.

Дельта-обновления, как правило, имеют размер от 300 до 500 МБ. Их использование в основном связано с ограничением протокола экспресс-обновлений. В январе 2017 года Microsoft расширила протокол, дав возможность устройствам подключаться не только к Windows Update и Windows Server Update Services, но и к сторонним системам управления обновлениями. Преимуществом «экспресс» перед «дельта», помимо размера, также является то, что этот пакет не требует обязательной установки обновлений за предыдущий месяц.



Windows 10 (1809) станет последней версией операционной системы, поддерживающей дельта-обновления.