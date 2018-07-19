ESET: на Россию, Украину и Турцию приходится 25% обнаружений Win32/Glupteba

ESET выполнила анализ вредоносной программы Win32/Glupteba, известной как компонент масштабной киберкампании «Операция Windigo». Эксперты установили, что угроза больше не связана с ботнетом Windigo, но ее операторы сохраняют высокую активность.

Специалисты ESET наблюдают за Win32/Glupteba с 2011 года. Первоначально для распространения вредоносной программы использовался буткит TDL4. В 2014 году Glupteba была обнаружена на зараженных рабочих станциях в составе ботнета Windigo , где отвечала за рассылку спама. В рамках «Операции Windigo» малварь распространялась с помощью набора эксплойтов.

Согласно новому исследованию ESET, в настоящее время Glupteba больше не использует инфраструктуру Windigo. Вредоносная программа стала частью собственного ботнета и распространяется посредством MSIL/Adware.CsdiMonetize.AG – программы, доставляющей различные семейства вредоносного ПО с оплатой за число установок (Pay-Per-Install).

Анализ новых образцов Glupteba установил, что малварь была переписана с нуля. Если прежде Glupteba была сравнительно небольшой и простой, то сейчас это объемная и сложная программа. Ранее Gluptebaподдерживала около 70 функций, а сейчас – больше 3600.

Изменилась область применения вредоносной программы. В составе своего ботнета Glupteba не только генерирует спам, но и используется в качестве прокси различными автоматизированными системами. По мнению специалистов ESET, операторы Glupteba предлагают ее как сервис третьим лицам. Кроме того, Glupteba замечена в атаках, основанных на повторном использовании пароля – малварь обеспечивает некоторую анонимность злоумышленникам.

По данным телеметрии ESET, с начала 2017 года активность Glupteba зафиксирована в 180 странах. 25% обнаружений вредоносной программы приходится на Россию, Украину и Турцию.