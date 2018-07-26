Google Assistant назвали самым умным голосовым помощником

Команда LoupVentures подготовила 800 вопросов для четырёх самых популярных голосовых помощников. Цель — выяснить какой из ассистентов самый умный.

Оценивалось качество предоставленного ответа, причем тестирование проводилось сразу в пяти категориях запросов: локальные, коммерческие, навигационные, информационные, команды. В качестве техники использовались смартфоны.

Google Ассистент понял все 800 запросов, Siri дала осечку только в 11 из них, что дает 99% шанс на правильное распознание команды. Alexa не смогла понять 13 обращений, а Cortana сразу 19. Точность ответа у проекта от Google составила 85,6%, следом идет Siri с показателем в 78,5%, Alexa демонстрирует 61,4% и замыкает список Cortana, правильно ответившая на запрос в 52,4% случаев.