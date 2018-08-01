Firefox и Thunderbird получат новые логотипы

Mozilla планирует изменить значки своих продуктов. В блоге компании появились два варианта нового дизайна.

Прямого голосования нет, но пользователям доступна возможность оставить свои отзывы. Также отмечается, что окончательный дизайн еще не утвержден, каждый значок пройдет через несколько этапов уточнений и согласований.

Главным продуктом Mozilla является браузер Firefox, рыночная доля которого составляет 11%. Также компании принадлежат почтовый клиент Thunderbird, набор программ для работы в Интернете SeaMonkey, система отслеживания ошибок, Bugzilla и еще более десятках других программ и сервисов.