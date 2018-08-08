Онлайн-казино легализованы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом легализовал в стране онлайн-казино, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера. Во вторник глава государства подписал указ № 305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса".

"Документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино)", — рассказали в пресс-службе.

Согласно указу, установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия. Так, открыть онлайн-казино можно будет только после получения лицензии. Кроме того, у организаторов бизнеса должен быть гарантийный депозит на специальном счете — он будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей, а также для расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности.

Организаторы должны будут предоставить налоговикам удаленный доступ к игорному заведению в сети, а само казино должно быть подключено к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Устроители онлайн-казино должны будут также проводить идентификацию своих посетителей.

"Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, указом вводится запрет для посетителей казино давать деньги другим игрокам для участие в азартных играх. "А для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств", — добавили в пресс-службе.