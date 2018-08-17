21 августа Nokia обещает показать самый ожидаемый смартфон

Nokia объявила в своем Twitter-экаунте, что в ближайший вторник, 21 августа продемонстрирует публике один из самых ожидаемых смартфонов. С большой долей вероятности, этой новинкой станет флагманский смартфон Nokia 9.

Главной особенностью девайса должен стать интегрированный в дисплей дактилоскопический сканер. Таким образом, Nokia может стать первым "неазиатским" производителем, который выведет эту технологию на глобальный рынок. До этого ей могли похвастаться только китайские бренды.

Что касается других характеристик, то, согласно предыдущим слухам, Nokia 9 получит 6" AMOLED-дисплей с разрешением 2880×1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 8 Гб оперативной памяти. Объем флэш-памяти составит 256 ГБ. Кроме того, новинка будет обладать тройной камерой с главным модулем на 41Мп и двумя вспомогательными. Аппарат будет работать под управлением Android 8.1 Oreo, хотя не исключено, что он будет поставляться сразу с предустановленной Android 9 Pie.