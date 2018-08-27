Обновление Windows 10 «убивает» компьютеры на процессорах AMD

Выпущенное в июле 2018 г. обновление KB4100347 для операционной системы Microsoft Windows 10, призванное решить проблему уязвимости к Spectre Variant 2, может приносить больше вреда, чем пользы. В интернете появилась информация о том, что в некоторых случаях установка данного патча ведет к утрате работоспособности системы после ее перезагрузки.

Обновление предназначено исключительно для машин, работающих под управлением процессоров Intel – это следует из описания патча, опубликованного на официальном сайте поддержки Microsoft. Тем не менее, некоторые владельцы чипов AMD, по-видимому, также получили данное обновление. В результате его установки операционная система начала «зависать» на этапе загрузки, сопровождаемом отображением логотипа Windows.

Стоит также отметить, что по неизвестной причине обновление с тем же самым индексом повторно вышло в конце августа 2018 г. Описание патча при этом осталось прежним, поэтому неясно, содержит ли он какие-либо изменения.