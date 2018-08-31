В Windows 10 можно будет входить через аккаунт Google

Microsoft может разрешить использовать сторонние аутентификаторы для своих сервисов. На это указывает обнаруженная в коде Chromium строка со ссылкой на Google Credential Provider for Windows.

Новшество должно стать частью программы Microsoft Passport, которая предназначена для авторизации и управления учетными записями.

Если идея будет реализована, то пользователи Windows 10 смогут входить в систему с помощью учетной записи Google. Однако это может стать проблемой для Microsoft, поскольку компания навязывает собственные аккаунты для популяризации облачного хранилища OneDrive, Skype и других служб.

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Опубликовал: KVbot,

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