Браузеру Google Chrome исполнилось 10 лет

Браузер Google Chrome отметил свой 10-летний юбилей. В оригинальной публикации от 1 сентября 2008 года, которая до сих пор сохраняется в блоге компании, провозглашался новый подход к веб-обозревателю. Выпуск браузера сопровождался 39-страничным веб-комиксом Google, проиллюстрированным Скоттом МакКлаудом (Scott McCloud).

Chrome был запущен 2 сентября в качестве бета-версии для Windows — стабильная сборка появилась в декабре. В следующем 2009 году, в декабре, браузер добрался в виде бета-версии до Linux и macOS (финальная сборка появилась в мае 2010-го). Chrome дебютировал в тот момент, когда разработчики и пользователи интернета всё сильнее порывали с Internet Explorer, а популярность открытого Firefox неуклонно росла.

Google использовала компоненты движка визуализации WebKit от Apple и Mozilla Firefox, чтобы воплотить в жизнь Chrome, сделав при этом значительную часть исходного кода Chrome открытой и доступной в проекте Chromium.