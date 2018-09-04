Google празднует 20-летие

Компания Google была основана 4 сентября 1998 года Сергеем Брином и Ларри Пейджем, которые с 1996 года работали совместно над студенческим исследовательским проектом, связанным с поисковой интернет-системой.

По состоянию на 2017 году у компании было более миллиона серверов в центрах обработки данных, которые ежедневно обрабатывли более миллиарда запросов и 24 петабайт данных.

Продуктами компании являются не только поисковик, но и сервис Gmail, и социальная сеть Google+. Также компания разрабатывает браузер Google Chrome, который отметил 10 лет, сервис YouTube, Google Chrome OS, сервис Picasa, программу мгновенного обмена сообщениями Hangouts и прочее ПО.