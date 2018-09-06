Названа цена новых iPhone

До презентации компании Apple 12 сентября осталась всего неделя и в сети появляется всё больше информации о будущих новинках. Немецкий ресурс Macerkpof раскрыл европейские цены на новые iPhone. Он ссылается на источники, которые заслужили доверие в прошлом.

Линейка 2018 года оценена так: 799 евро за iPhone с LCD-экраном, 909 евро за iPhone XS и 1149 евро за iPhone XS Plus. Модели с 256 ГБ флэш-памяти обойдутся на 170 евро дороже. Также появится версия с 512 ГБ.

По словам источника, именно на такие цены рассчитывают европейские ритейлеры.