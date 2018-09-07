Microsoft сообщила о продлении сроков поддержки Windows 7

Microsoft сообщила о продлении сроков расширенной поддержки операционной системы (ОС) Windows 7 редакций Professional и Enterprise с 2020 г. до января 2023 г. Благодаря этому корпоративные клиенты, по-прежнему не решающиеся перейти на актуальную версию ОС, Windows 10, смогут получать расширенные обновления безопасности (Extended security updates – ESU) в течение еще двух лет после истечения первоначально обозначенного срока.

Важно отметить, что ESU будут предоставляться клиенту на платной основе с ежегодным повышением стоимости услуги, причем платить придется за каждое устройство с Windows 7 в отдельности. Владельцы Windows 10 редакций Enterprise и Education получат право на скидку при приобретении Windows 7 ESU.

Корпоративные пользователи облачного сервиса Microsoft Office 365 Pro Plus, оплатившие ESU, смогут, как и раньше пользоваться данным офисным пакетом в Windows 7.