Windows 10 Insider Preview научили синхронизировать SMS и фото с Android

В октябре ожидается выход нового крупного апдейта для операционной системы Windows 10. Называется он, что неудивительно, Windows 10 October 2018 Update. А сейчас компания тестирует новые возможности в Windows 10 Insider Preview — по сути, публичной бета-версии системы. И одним из нововведений свежей сборки под номером 17755 стала возможность синхронизации SMS, фото и контактов со смартфона.

Пока речь идёт только об Android (будет ли iOS — неизвестно), а функционально такая связка сильно напоминает экосистему Apple, где мобильная iOS умеет синхронизировать данные с настольной macOS. Для запуска этой возможности нужно произвести некоторые предварительные действия. На Android-устройстве необходимо установить пакет Microsoft Apps из Google Play, затем запустить его, авторизоваться с учётной записью Microsoft и дать несколько разрешений — после этого система начнёт работать.

Приложение Your Phone на Windows 10 также потребует однократной авторизации. К слову, его уже можно скачать, однако на релизной «десятке» 1803 оно работать не будет. Разумеется, пока что это работает не совсем корректно. Для отображения вкладки «Сообщения» может потребоваться полная синхронизация или перезапуск приложения на ПК. Также пока нет возможности отвечать на сообщения, используя штатные уведомления Windows, и нельзя добавлять вложения в виде файлов.

Отметим, что новая функция должна, по идее, связать операционные системы Google и Microsoft, раз уж последняя не смогла создать полноценную мобильную ОС. Насколько качественным будет такой «гибрид», пока сказать сложно. Однако для тех, кто не хочет ждать, есть аналог — Pushbullet. Всем остальным же остаётся дождаться октября и посмотреть, насколько качественно в Редмонде смогут реализовать то, что уже сделали в Купертино.